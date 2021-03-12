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В Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19

12 марта, 08:12

Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 230 человек

В Украине за последние сутки выявили 12 946 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 438 468 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 230 украинцев (всего – 27 915). Вылечить удалось 1 214 876 инфицированных (4630 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 10 400 и 8300 в течение недели 11-17 марта и 9900 в течение недели 18-24 марта.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

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