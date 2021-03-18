В Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 267 человек

В Украине за последние сутки выявили 15 053 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 504 076 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 267 украинцев (всего – 29 253). Вылечить удалось 1 244 190 инфицированных (6514 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в восьми областях Украины и Киеве превышен уровень госпитализаций с COVID-19. Показатель госпитализаций – соотношение госпитализированных пациентов на 100 тысяч жителей. Он не должен превышать отметку 60.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал темпы вакцинации. Он отмечал, что к концу прошлой недели должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки, но пока в среднем около 3 тыс.