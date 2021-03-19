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В Украине выявили почти 16 тысяч новых случаев COVID-19

19 марта, 08:04

Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 262 человека

В Украине за последние сутки выявили 15 850 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 519 926 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 262 украинца (всего – 29 515). Вылечить удалось 1 248 782 инфицированных (4592 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

Также напомним, в Украине более тысячи человек повторно заболели COVID-19. При этом пока неизвестно, это один и тот же штамм вируса или новые. Отмечается, что нет гарантий того, что переболевший не заразится повторно.

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