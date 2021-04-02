Коронавирус. Украина побила рекорд по числу смертей и новых случаев за сутки

В Украине за последние сутки выявили 19 893 новых случая инфицирования коронавирусом. Также в стране зафиксировали наибольший суточный прирост умерших с начала эпидемии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина".

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 433 украинца (всего – 33 679). Вылечить за сутки удалось 10 287 инфицированных.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Украина стала третьей по смертности от COVID среди стран Европы. Эксперты Киевской школы экономики прогнозируют, что сейчас от коронавируса умрет больше украинцев, чем за весь 2020 год.

Также напомним, инфекционист назвал любимую "еду" коронавируса в организме человека. Наиболее обильно и много коронавируса на поверхности дыхательных путей.