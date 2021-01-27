В Украине выявили почти 4 тысячи новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 145 человек

В Украине за последние сутки выявили 3776 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 200 883 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 145 украинцев (всего – 22 202). Вылечить удалось 980 085 инфицированных (14 250 – за последние сутки).

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине пока не могут использовать ни одну из вакцин от COVID-19. В "Слуге народа" заявили, что пока ни одна из существующих вакцин от COVID-19 не завершила третью стадию испытаний. В отличие от других стран, в украинском законодательстве нет режима, который позволяет применять вакцину в экстренном порядке.

Также напомним, за прошлую неделю выявлено 31 130 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1059 украинцев, выздоровели 81 554 человека. По данным Минздрава, с 18 января в Украине госпитализировали 11 768 человек. Читайте более подробно о ситуации с эпидемией за неделю.

Кроме того, в мире более 100 млн человек инфицировались коронавирусом.