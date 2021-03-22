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В Украине выявили почти восемь тысяч новых случаев COVID-19

22 марта, 08:04

Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 157 человек

В Украине за последние сутки выявили 7893 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 554 256 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 157 украинцев (всего – 30 098).

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Ранее мы сообщали, что в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

Также напомним, в Украине более тысячи человек повторно заболели COVID-19. При этом пока неизвестно, это один и тот же штамм вируса или новые. Отмечается, что нет гарантий того, что переболевший не заразится повторно.

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