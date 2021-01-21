В Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умер 241 человек

В Украине за последние сутки выявили 5583 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 177 621 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 241 украинец (всего – 21 499). Вылечить удалось 914 730 инфицированных (13 981 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что половине украинцев вакцина от COVID-19 не положена. Минздрав утвердил категории населения, которых провакцинируют бесплатно. Остальным придется либо не вакцинироваться, либо искать вакцину самостоятельно.

Также напомним, 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, это поддерживает и он сам, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны.

Кроме того, стало известно, сколько стоит Украине один заболевший COVID-19. Больше всего средств потратили на лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии.