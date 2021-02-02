В Украине выявили более двух тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 156 человек

В Украине за последние сутки выявили 2394 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 223 879 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 156 украинцев (всего – 22 924). Вылечить удалось 1 035 372 инфицированных (11 457 – за последние сутки).

Реклама

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что национальный план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки получат уязвимые категории населения.

Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину. В некоторых регионах карантинные мероприятия можно ослабить до уровня "желтой" и "зеленой зон".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назвал главный недостаток вакцины "Спутник V". Он добавил, что Украина получит вакцину от китайской компании Sinоvac, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.