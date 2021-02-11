В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 5039 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 258 094 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 124 украинца (всего – 24 058). Вылечить удалось 1 098 944 инфицированных (6568 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что на этой неделе делегация Всемирной организации здравоохранения завершила свое расследование вопроса происхождения коронавируса. Глава группы ответил на вопросы о лабораторном появлении COVID-19 и заражении от летучей мыши.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал бесплатный доступ к вакцине от COVID для всех украинцев до конца года. Он подчеркнул, что речь идет об обеспечении доступа к вакцине, а не об обязательной прививке, поскольку вакцинация добровольная.

Кроме того, британские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса. Главные признаки COVID-19 не изменились.