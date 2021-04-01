В Украине зафиксировали еще один штамм коронавируса

Против этого штамма вакцина оказалась менее эффективна

В двух областях Украины зафиксировали южноафриканский штамм коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Вчера вечером получили данные из Лондона. По всем областям он (британский штамм. – Ред.) зафиксирован. Более того, в двух областях южноафриканский штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными", – сказал глава Минздрава.

При этом министр не уточнил, в каких именно областях появился новый штамм.

Напомним, южноафриканский штамм ковида "побеждает" вакцину – созданные препараты оказались на 30% менее эффективными против этой мутации.

Как известно, на территории Украины циркулирует более 30 генотипов коронавируса. Самым опасным остается британский штамм. Эта мутация в три раза заразнее, более агрессивна и поражает молодых людей.

Именно с британским штаммом связано повышение показателей смертности от COVID-19 в Украине и других странах.