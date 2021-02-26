В Украине зафиксированы первые "побочки" от вакцинации: Ляшко сообщил детали

В Минздраве рассказали, где были первые случаи побочных эффектов от индийской вакцины

После начала вакцинации от коронавируса препаратом Covishield в Украине зафиксированы первые случаи с побочными эффектами. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что там ничего серьезного. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"По состоянию на 25 февраля поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких у нас сообщений семь, они все несерьезные", – сказал он.

По его словам, один случай "побочки" от вакцинации был зафиксирован в Черниговской области и шесть – в Черкасской.

Эти сообщения поступают в государственный экспертный центр, каждый случай анализируется.



"Хотел бы, чтобы к этому относились серьезно, но не нужно разгонять никакой паники, потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные события отслеживаем", – подчеркнул Ляшко.

Как известно, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация препаратом Covishield. Всего в первой партии было привезено 500 тыс. доз вакцины и ее уже развезли во все области. За первые два дня прививки получили 1338 человек. Читайте подробнее о вакцинации в Украине.

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