В Украине запустили сайт о вакцинации от COVID-19: чем полезен ресурс

В Украине появился портал о вакцинации от коронавируса, на котором можно посмотреть полную информацию о прививках, которые в скором времени начнут делать украинцам, и как будет происходить вакцинация в Украине.

Рассказываем, о чем можно будет узнать на ресурсе.

Об этапах вакцинации

Ожидается пять этапов. В первую очередь хотят ввести вакцину людям со сверхвысоким риском инфицирования коронавирусом и тем, чья работа критически важна в условиях пандемии (около 367 тысяч человек).

На втором этапе хотят вакцинировать около 3 миллионов украинцев – медицинских работников и персонала больниц. Также прививку сделают жителям домов ухода за пожилыми людьми и персоналу.

На третьем этапе хотят вакцинировать уже около 7 миллионов украинцев, которые поддерживают и защищают жизнедеятельность государства.

На четвертом этапе вакцинировать хотят около 11 миллионов человек, которые поддерживают безопасность и жизнедеятельность государства. Также будут вакцинировать сотрудников следственных изоляторов и мест лишения свободы, а также заключенных.

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На пятом этапе будет происходить вакцинация остальных украинцев.

О процессе вакцинации

Будет два способа вакцинации от коронавируса – с помощью мобильных бригад (если доступ в медицинские учреждения будет затруднен) и в специальных пунктах.

У кого будет приоритет в бесплатной вакцине

Это люди, наиболее уязвимы к COVID-19 или от которых зависит жизнедеятельность страны:

медицинские работники;

военнослужащие;

работники социальной сферы;

люди, которые живут в учреждениях по предоставлению длительного ухода;

работники дошкольных учреждений;

пожилые люди (старше 60 лет);

работники важных структур государственной безопасности Украины;

учителя и другие работники сферы образования

взрослые (от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями и высоким риском осложнений или смерти в результате COVID-19;

заключенные и работники следственных изоляторов.

Какие вакцины получит Украина

Украинцев хотят вакцинировать прививками четырех производителей – Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, AstraZeneca, Novavax.

В том, что известно об этих вакцинах, – ранее разбирался сайт "Сегодня".

Также мы писали о том, что Оксфордский университет и шведская компаниия AstraZeneca планируют исследовать действие на детей и подростков своей вакцины от коронавируса.