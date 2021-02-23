В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca (CoviShield)

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. Первая партия препарата – 500 тыс. доз – должна поступить 23 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Вакцина Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield", – заявили в ведомстве.

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Отмечается, что в рамках программы COVAX Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз препарата в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

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