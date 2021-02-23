В Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19

В Украине зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса американской компании Pfizer.

Об этом на брифинге рассказал замминистра здравоохранения Украины и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата… Это препарат Covishield/AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", – сказал Ляшко.

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Напомним, первой была зарегистрирована вакцина от коронавируса компании AstraZeneca.

В рамках программы COVAX Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз препарата в первом или втором квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже 24 февраля. 11 автомобилей с вакциной разъедутся по регионам, доставляя препараты на областные склады. Также будут доставлены и шприцы для инъекций.