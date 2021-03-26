В Украину идет настоящая весна: прогноз погоды до конца марта

В ближайшие дни по Украине будут кочевать дожди, зато существенно потеплеет

На ближайших выходных ожидается весенняя и теплая погода, а вот до конца марта должно стать еще теплее, местами будет до +17. При этом по всей Украине пронесутся дожди.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 27 марта, на всей территории страны 11-13 градусов тепла, на западе до +15 и никаких осадков. В Киеве 10-12 тепла.

В воскресенье, 28 марта, спадет температура на западе до 6-9 градусов. На остальной территории страны 10-12 тепла. При этом центральные, западные и частично южные области накроют дожди. В столице дождь и до +11.

В понедельник, 29 марта, осадки с запада переместятся на восток, юг и север – там будут дожди. Температура удержится по всей территории страны на уровне 10-12 градусов. В Киеве без осадков и до +11.

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Во вторник, 30 марта, погода испортится: на западе дожди, на Донбассе – мокрый снег. Жителей востока ждет и похолодание, там будет всего 2-6 градусов тепла. В Киеве 7-9 тепла и сухо.

В среду, 31 марта, в Украину придет настоящая весна. Осадки прекратятся, а на западе потеплеет до 15-17 градусов. В остальных областях 10-12 тепла, в том числе и в столице.

Как сообщали новости "Сегодня", настоящая весна придет уже ближе к Пасхе, а до этого будет месяц температурных качелей. Синоптики дали прогноз на апрель.

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