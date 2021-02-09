В Украину идет очередной снежный циклон: каких "сюрпризов" ждать в среду

Несмотря на непогоду, в половине областей страны будет плюсовая температура

Снежный апокалипсис в Украине продолжится и завтра. В среду в большинстве областей будет снежить, местами дождь, а температура будет и морозной, и плюсовой.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Завтра к нам пожалует очередной южный циклон Ulf (карта).

Будет и снег, и дождь

10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей Украины: ночью и утром – на западе и севере; утром и днем ​​- на севере и в центральной части; днем и вечером – на востоке, северо-востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области.

Снег наиболее вероятен в западных и северных областях, а в Прикарпатье и в Карпатах – снег с дождем.

В центре и на востоке мокрый снег и дождь.

В южной части завтра осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории юга – или облачно, или максимум небольшие осадки.

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На дорогах и тротуарах будет скользко, особенно там, где мокрый снег и дождь. Ветер северо-восточный, порывистый.

В Киеве в среду ночью без осадков, а утром ожидается снегопад. Днем снег ослабнет и прекратится.

Украину разделили морозы и весеннее тепло

В северной части и большинстве западных областей днем ожидается ​​3-9 градусов мороза.

На юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла.

В центральных областях и на востоке Украины от 4 мороза до 4 тепла.

В южной части 4-8 градусов тепла, в Крыму – до +12.

Диденко добавила, что с воскресенья осадки ослабнут, но вот морозы серьезно усилятся.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украину снова идет арктический холод и морозы до -25. Начнет существенно холодать на выходных.

Видео: Сегодня