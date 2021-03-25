В Украину идет теплый антициклон Margarethe: какой будет погода в пятницу

Наталия Диденко рассказала, когда ждать в Украине 15 градусов тепла

Дождей и снега 26 марта в Украине практически не будет – лишь на юге и востоке. При этом начнет теплеть, местами даже больше 10 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Температура воздуха в пятницу будет достигать 6-12 градусов тепла, хотя ближайшей ночью ожидается мороз.

Ветер северного направления, но не сильный, максимум умеренный.

Дождь и мокрый снег останутся в южной части Украины и на юго-востоке, а завтра днем ​​вообще только на крайнем юге. Антициклон Margarethe практически полностью вытеснит циклон из Украины (карта).

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В Киеве 26 марта будет солнечно и относительно тепло – днем ​​около +8.

"В субботу-воскресенье потеплеет еще на несколько градусов, в понедельник столбики термометров немного осядут вниз. Однако в целом следующая неделя вместе с апрелем уже нас порадуют адекватными градусами – ожидается до 12-16", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", настоящая весна придет уже ближе к Пасхе, а до этого будет месяц температурных качелей. Синоптики дали прогноз на апрель.

Видео: Сегодня