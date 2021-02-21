В Украину пришла весна? Сколько продлится потепление

Начавшееся на этих выходных потепление в Украине продержится чуть дольше, чем ожидалось. Плюсовая температура во многих областях будет наблюдаться как минимум до четверга, 25 февраля. И хотя на востоке Украины похолодает 24 февраля, 25 февраля погода снова начнет улучшаться.
Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
Погода 22 февраля
Рабочая неделя в Украине начнется с весенней погоды – по всей территории страны днем ожидается "плюс". Осадки возможны только на востоке – в Сумской, Луганской и Харьковской областях.
На западе Украины – до 12 градусов тепла, переменная облачность. В Киеве +1...+3.
Погода 23 февраля
Большая часть территории Украины останется в уверенной плюсовой зоне – до 11 градусов, без осадков.
На востоке Украины местами пройдет снег. Холоднее всего будет в Луганской области – до минус шести градусов.
В Киеве – переменная облачность, температура воздуха – один-три градуса выше нуля.
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Погода 24 февраля
Похолодание до девяти градусов мороза вернется на восток Украины, там же ожидается небольшой снег.
В остальных областях будет преимущественно тепло и солнечно. В Закарпатье ожидается и вовсе плюс 12 градусов. В Киеве облачно, 1-3 градуса выше нуля.
Погода 25 февраля
В восточных регионах останется минусовая температура, но вернется солнце. Небольшой снег ожидается только в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
На западе – до 12 градусов выше нуля, по большей части ясно и сухо.
В Киеве сохранится температура воздуха +1...+3 градуса, но на небе будет появляться солнце.
Также мы узнавали, какая ждет украинцев целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".
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