В Украину пытались завезти из Польши куриные крылышки с сальмонеллой

Продукт должен быть изъят из обращения

В куриных крылышках, которые экспортировались из Польши, была найдена сальмонелла.

Об этом сообщает в Facebook главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей обнаружила сальмонеллу в куриных крылышках, завезенных в Украину из Польши.

"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, что экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агробытсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с. Надичи, Желковский р-н., Львовская обл., 80371)", – говорится в сообщении.

Согласно счету-фактуре из Республики Польша, на украинское предприятие "Агробытсервис" была направлена замороженная куриная печень.

Куриные крылышки должны быть изъяты из обращения. В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом.

Напомним, курятину с сальмонеллой завезли в Украину из Польши. Палочку нашли в охлажденных бройлерах одного из польских производителей.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина установила новый рекорд по экспорту курятины в 2019 году. В числе стран, которые покупали украинскую курятину, даже Саудовская Аравия и Нидерланды.