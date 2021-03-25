В Украину уже едет первая партия китайской вакцины

В Украине препарат CoronaVac уже зарегистрирован и готов к использованию

Из Китая в Украину отправили первую партию вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает посольство Украины в КНР.

Фото: china.mfa.gov.ua

Дипломаты сообщили, что препарат в количестве 1,9 миллиона доз отправлен в Украину сегодня.

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"Вакцина, которая была зарегистрирована в Украине, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив свою эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии", – рассказали в посольстве.

Фото: china.mfa.gov.ua

Напомним, в январе бразильский биотехнологический центр Институт Бутантан провел исследования, согласно которым общая эффективность вакцины CoronaVac оказалась 50,38%.

Позже в "Лекхиме" заявили, что испытания в Турции показали значительно более высокий результат – 83,5%. Кроме того, эта вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев.

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