В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снега

Погода в Украине снова ухудшается. В ближайшие дни ожидается похолодание, дожди и снег. К этому добавится сильный ветер, который сделает погоду еще неприятнее.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, эта неделя в Украине в целом будет влажной, а холодать начнет уже со вторника. В течение дня 26 января ожидается 0-3 градуса тепла, в западных областях от 2 мороза до 2 тепла.

Теплее будет на востоке, юге и в Днепропетровской области (в Одесской области посвежеет).

Ближайшей ночью циклон принесет дожди и снег в большинство областей Украины (карта).

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На карте синее – это дождь, розовое – снег.

Завтра днем осадки останутся только в северной части Украины, и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесской области – через Черкасскую, Днепр – до Харьковской области.

Ветер будет юго-западный, порывистый, до сильного.

В Киеве ближайшей ночью дождь, потом дождь будет переходить в мокрый снег. Во вторник днем осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных 3 градусов тепла.

"В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Страшных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные", – резюмировала Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, что в начале февраля местами может доходить до +15.