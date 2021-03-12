В Украину возвращается потепление: какой будет погода на выходных

После сегодняшней непогоды на выходных снова вернется солнце, осадков станет намного меньше и даже потеплеет. В некоторых областях ожидается больше 10 градусов.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Морозы наконец отступят
Температура воздуха днем на выходных будет колебаться в пределах 6-9 градусов.
На востоке свежее, 1-4 тепла.
В южной части Украины 8-11 градусов.
В западных областях 9-14 градусов тепла.
В Киеве днем 5-9 градусов.
Снова выйдет солнце
Ближайшей ночью снег и мокрый снег будут сыпать в Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях и доберутся даже до юга.
Днем в субботу осадки прекратятся.
14 марта очередной атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет дожди на запад страны. В Карпатах – снег и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
В Киеве в субботу и воскресенье без осадков.
Сегодняшний штормовой ветер в субботу от сильного угомонится до умеренного. А в воскресенье снова усилится в западных, северных и центральных областях.
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