В Украину возвращается потепление, но ненадолго: синоптик дала прогноз

В Украине снова меняется погода. В среду на всей территории страны будет плюсовая температура и местами дождь. А вернутся морозы уже на выходных.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, юго-западный ветер принесет завтра потепление во все регионы страны. Температура воздуха в течение дня составит 3-9 градусов тепла, в Запорожской области и в Крыму местами до 10-12 градусов.

Холоднее будет в северных областях, в течение дня 0-3 градуса выше нуля.

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Диденко предупредила: потепление будет способствовать таянию снега и льда, на дорогах и тротуарах будет скользко. Таяние также может привести к падению снега с крыш.

В западных областях и на севере ожидается дождь и мокрый снег, в Карпатах, скорее, снег. На остальной территории Украины без особых осадков.

В Киеве в среду местами небольшой дождь, мокрый снег. На дорогах или гололедица (из-за ночного мороза), или снежная каша с лужами (днем). В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 0-2 градусов тепла.

"4 февраля, в четверг, в Украину придет циклон, который обусловит из-за теплой погоды преимущественно дожди. А с пятницы к нам снова начнет заплывать морозный воздух", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают февраль более теплым, чем январь, но все равно еще ждем и морозы, и снег. Народный синоптик Леонид Горбань, а также Укргидрометцентр дали прогноз погоды на февраль.

Видео: Сегодня