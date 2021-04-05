В Украину возвращается снег: синоптик рассказала, где будет сыпать

Во вторник в Карпатах ожидается настоящая зима – снег и существенный мороз

Часть Украины уже накрыли дожди, а завтра на западе страны будет еще и снег. Во вторник все еще будет прохладно, а в Карпатах вообще мороз.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

6 апреля холодный воздух охватит западную часть Украины, днем ​​ожидается 3-8 тепла, местами 0-3 градуса. В Карпатах резко похолодает до 3-8 градусов мороза.

Также на западе завтра ожидается мокрый снег (карта), в Карпатах возможен сильный снег.

На востоке, юге, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается 9-13 градусов (карта).

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В Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях – периодически небольшой дождь. На остальной территории Украины – без осадков, лишь в Крыму местами пройдет незначительный дождь.

В Киеве во вторник еще достаточно тепло, 10-13 градусов. Серьезные осадки – вряд ли.

В ближайшие дни хорошей погоды не ждем

На Благовещение, 7 апреля, в Украину "прыгнет" циклон с холодным воздухом. Поэтому дожди будут переходить в мокрый снег, преимущественно на западе и севере Украины. На Левобережье будет преобладать более теплая погода, поэтому там ожидаются преимущественно дожди.

"Погода в Украине в целом ожидается 7-8 апреля сложной… В конце недели, ближе к выходным, температура начнет повышаться", – добавил Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Карпатах выпал снег.