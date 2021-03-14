В Украину возвращается тепло: синоптики обрадовали прогнозом погоды (карта)

Температура будет колебаться в пределах 3-11 градусов

Погода в Украине 14 марта будет по-настоящему весенней и солнечной в большинстве регионов, и только на западе ожидаются дожди.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем в Украине будет колебаться в пределах 3-11 градусов.

Несмотря на продолжительные дожди, теплее всего будет в западных областях. Температура днем будет достигать 11 градусов тепла, а ночью столбики термометров упадут до 0 градусов.

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На востоке температура будет от 6 до 8 градусов днем и до -5 ночью.

В то же время в южной части Украины днем столбики термометров покажут до 10 градусов, однако ночью немного похолодает. Температура спадет до 1 градуса.

В Киеве синоптики прогнозируют до 9 градусов днем. Ночью существенно похолодает до 1 градуса.

Напомним, в Харьковской области на биостанции ХНУ им. Каразина вблизи села Гайдары свой прогноз на весну сделал наследственный прорицатель-метеоролог – сурок Тимка Третий.