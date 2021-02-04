В Украину возвращаются морозы: как в ближайшие дни изменится погода

Особенно холодными будут ночи, местами столбики термометров опустятся ниже 10 градусов мороза

Потепление было коротким, даже снег не успел растаять, а теперь украинцев ждут снова сильные морозы. Холодать начнет уже с пятницы, а на выходных хорошо приморозит.

Уже в эти выходные столбики термометров опустятся до минус 11 градусов ночью.

Днем средняя температура по стране 5-8 градусов ниже нуля.

На западе и востоке страны будет идти снег, прогнозируют синоптики.

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В то же время водителей предупреждают об опасности на дорогах из-за гололедицы.

Видео: Сегодня

Напомним, на днях из-за непогоды в Украине без света остались более 60 населенных пунктов. Больше всего пострадала Одесская область. К этому привели сильный штормовой ветер, дожди и снегопады.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают февраль более теплым, чем январь, но все равно еще ждем и морозы, и снег. Народный синоптик Леонид Горбань, а также Укргидрометцентр дали прогноз погоды на февраль.