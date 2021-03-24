В университете Шевченко избрали нового ректора: студенты ждут плодотворного сотрудничества

Во втором туре новых выборов ректора Киевского национального университета им. Т.Шевченко победил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, который набрал более 70% голосов избирателей.

Об этом Студпарламент КНУ сообщает в своем Telegram-канале.

Студпарламент поздравляет нового 53-летнего главу вуза с победой и надеется на плодотворное сотрудничество с ним на благо студентов. Как сказано в сообщении, согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца.

Напомним, неделю назад лидерами голосования стали Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15% голосов.

А вот бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора КНУ, заняв лишь четвертое место с результатом около 4% голосов.

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Также говорилось, что выборы нового ректора проводят из-за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.

Напомним, что экс-спикер Литвин заявил о готовности возглавить Университет Т.Шевченко, мотивируя это тем, что именно с ним коллектив вуза сможет отбросить уже изжившую себя практику и "раскроет свои возможности".

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря об открытии СБУ дел запредательство интересов Украины при принятии Харьковских соглашений, потролил Литвина, который баллотировался в ректоры: "Тут очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике и предлагать себя на должности".

25 ноября 2020 прошли первые выборы ректора. В первом туре ни один из десяти кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Во второй тур прошли Бугров и директор научно-учебного "Института геологии" КНУ Сергей Выжва. Поскольку ни один из этих кандидатов не набрал более 50%, было решено провести новые выборы.