В Виннице протестуют против дистанционного обучения (фото)

В воскресенье, 17 января, в Виннице жители вышли на акцию протеста против дистанционного обучения.
Об этом сообщает "Винниця.info".
Около 40 винничан пришли к зданию городского совета, потому что недовольны онлайн-образованием. Они держат плакаты с надписями: "Оставьте нашим детям школу", "Мы против онлайн-обучения" и другие.
"У меня работа с 9 до 18, дома с ребенком остается бабушка, ей трудно овладеть компьютером и помочь ребенку. Поэтому лучшее решение – это живая школа", – рассказывает участница акции Людмила Романчук.
Участники говорят, что на митинг решили выйти именно в воскресенье, так как в будние дни они все на работе. Отметим, что акция против дистанционного обучения длилась около часа.
Ранее мы сообщали, что, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, после завершения карантина по крайней мере младшие классы смогут вернуться к полноформатному обучению.
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