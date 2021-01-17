В Виннице протестуют против дистанционного обучения (фото)

Люди пришли с плакатами к городскому совету

В воскресенье, 17 января, в Виннице жители вышли на акцию протеста против дистанционного обучения.

Об этом сообщает "Винниця.info".

Около 40 винничан пришли к зданию городского совета, потому что недовольны онлайн-образованием. Они держат плакаты с надписями: "Оставьте нашим детям школу", "Мы против онлайн-обучения" и другие.

"У меня работа с 9 до 18, дома с ребенком остается бабушка, ей трудно овладеть компьютером и помочь ребенку. Поэтому лучшее решение – это живая школа", – рассказывает участница акции Людмила Романчук.

В Виннице местные жители вышли на акцию протеста

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Участники говорят, что на митинг решили выйти именно в воскресенье, так как в будние дни они все на работе. Отметим, что акция против дистанционного обучения длилась около часа.

В Виннице местные жители вышли на акцию протеста

Ранее мы сообщали, что, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, после завершения карантина по крайней мере младшие классы смогут вернуться к полноформатному обучению.