В Виннице рецидивист угрожал взорвать квартиру с женщиной и ребенком: фото

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и жаловался на жизнь

Полицейские задержали ранее судимого злоумышленника, который угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается, 3 февраля в 23:20 по спецлинии полиции 102 позвонил неизвестный и сообщил, что находится в квартире на улице Замостянская (Винница) и собирается взорвать две гранаты.

Полиция начала спецоперацию "Гром", на место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции. Из дома эвакуировали жителей.

Ситуацию затрудняло то, что в квартире с потенциально вооруженным и опасным человеком находились его жена и малолетний ребенок.

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и жаловался на жизнь.

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4 февраля после двух часов переговоров полицейским при поддержке бойцов "КОРД" удалось попасть в квартиру, в которой находился злоумышленник с женой и 6-летним ребенком. В результате спецоперации никто не пострадал.

44-летний задержанный – ранее неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом и почти 15 лет отбывал наказание в местах лишения свободы.

Во время обыска взрывоопасных предметов в квартире не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция закончила досудебное расследование в отношении киевлянина, который угрожал взорвать АЗС.