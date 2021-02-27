Вакцина ни при чем. Почему медики в Украине не делают прививки от коронавируса

Одна из самых распространенных причин отказа медиков от вакцинации то, что многие из них уже переболели. Об этом сами работники сферы здравоохранения рассказывают в эксклюзивной статье "Врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили, почему".

Соцсети пестрят сообщениями, что медики массово отказываются от прививок. Но это не из-за недоверия к вакцинам, уверяют медработники. Как рассказала инфекционист Инна Андрусович, общий настрой медиков к вакцине достаточно позитивный.

"Примерно треть наших врачей говорят, что будут вакцинироваться, где-то треть выжидают, а остальные – отказываются. Скептиков и сторонников одинаково, на самом деле. Например, есть врачи старше 65 – они побаиваются вакцинироваться из-за возраста. Достаточно много медработников пока наблюдают за теми, кто вакцинировался, чтобы принять решение. Я и те, кто переболели – еще имеем антитела. И в протоколе сказано, что если болел на протяжении последнего полугодия или есть антитела, то вакцинацию можно отложить или привиться одной дозой, если уровень антител меньше пяти, у меня – 30. Когда уровень антител снизится, то я, конечно, буду вакцинироваться", – рассказывает Инна Андрусович.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину.

Также напомним, с марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.