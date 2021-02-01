Вакцина от COVID-19 будет через две недели: что привезут в Украину

В Украине через две недели будет поставка вакцины от коронавируса Pfizer в количестве 117 тысяч доз. Это будет только первая партия. Также в первом и втором квартале года в Украину поступят вакцины от компании AstraZeneca. Об этом сообщил на брифинге замглавы Минздрава Игорь Иващенко.

Pfizer в феврале

Он напомнил, что Украина начнет вакцинацию населения в феврале.

"Через две недели получим вакцины… Наша страна вошла в перечень стран, которым COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках первой волны распределения", – сказал Иващенко.

Для начала вакцинации Украина получит в феврале 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Он уточнил, что именно эту вакцину поставят в Украину через две недели.

В начале января Украина в своей заявке заверила, что может обеспечить сохранения вакцины в необходимой минусовой температуре (в районе -70 градусов) и ее транспортировку.

Позже получим еще и AstraZeneca

В COVAX подтвердили в письме Минздраву Украины о поставке вакцины AstraZeneca в количестве от 2,2 млн доз до 3,7 млн доз.

Эту вакцину Украина получит в течение первого и второго квартала 2021 года.

Как сообщали новости "Сегодня", главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорил, что иммунизировать украинцев начнут приблизительно с 15 февраля (группы риска и силовиков). А массовая вакцинация ожидается в мае. Для этого Верховная Рада приняла закон, который позволит экстренно регистрировать вакцины.