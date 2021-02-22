Вакцина от COVID-19 прибудет в Украину завтра. Но использовать ее, скорее всего, нельзя

На лицензирование в Украине CoviShield может уйти до двух недель

Говорят, что обещанного три года ждут. Но только не в условиях пандемии: только за последние сутки в Украине выявили 3206 новых случаев инфицирования коронавирусом. Сперва речь шла о том, что вакцинация стартует 15 февраля, но поставка препарата сорвалась по причине того, что возникли "определенные бюрократические трудности", которые не зависят от нашей страны.

Затем министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что первую вакцину в страну ввезут "до конца недели" (то есть до 21 февраля) и что это будет AstraZeneca. Но неделя закончилась, а вакцины все нет, к тому же оказалось, что в Украину везут не совсем AstraZeneca. В происходящем разбирался сайт "Сегодня".

Когда вакцина прибудет в Украину

Итак, Максим Степанов отправился в Индию за вакциной в пятницу, 19 февраля. По его словам, ему предстояли переговоры "с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India".

"Основная задача – к уже законтрактованным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", – поделился планами министр.

21 февраля Максим Степанов выложил в своем Facebook фото и видео, на котором показана отгрузка первой партии вакцины в количестве 500 тыс. доз с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

"Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет в Украину", – пообещал Степанов.

Наконец, сегодня утром, 22 февраля, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал более определенную дату прибытия – 23 февраля.

Когда начнется вакцинация

Степанов подчеркнул, что вся инфраструктура уже готова. В частности, сформированы мобильные бригады, которые будут прививать, а также списки людей, которым сделают прививки на первом этапе. То есть как только вакцина окажется на территории Украины, буквально на следующий день начнется вакцинация населения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обозначил сроки рамками конца февраля – начала марта. Речь шла о первых партиях Pfizer/BioNTech в количестве 117 тыс. доз При этом глава правительства подчеркнул, что не только Украина, но и многие страны Евросоюза столкнулись с проблемой смещения сроков поставок вакцин.

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Какую вакцину везут?

Степанов отправился за вакциной AstraZeneca, но в "Борисполь" летит вакцина под названием Covishield, что вызвало у общественности множество вопросов.

Covishield – это совместная разработка британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Ее производят в Индии по лицензии AstraZeneca. По данным индийского фармрегулятора, эффективность составляет 72%. Кроме Индии, применение этой вакцины ранее уже одобрили Аргентина, Бангладеш, Афганистан и ЮАР, но последняя позже отказалась ее использовать.

По словам главы ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрея Александрина, "CoviShield имеет лицензию ВОЗ для экстренного использования". Президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцину CoviShield "одной из лучших на сегодня вакцин". Но оказалось, что не все так просто.

Степанов закупил бесполезную вакцину?

О проблемах с CoviShield рассказал в эфире канала "Украина 24" глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. По его словам, на данный момент эту вакцину нельзя использовать.

"Вакцина, которую везет Максим Степанов, отмасштабирована на мощностях индийского института сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca. Но проблема в том, что индийский Институт сывороток не имеет GMP-сертификации. 1-1,5 года назад украинские инспеторы при посещении Института сывороток вынесли больше 6 замечаний – от критических до незначительных. Только неделю назад индийский Институт сывороток подал в Минздрав обоснованные ответы, документально подтвержденные об устранении этих недостатков", – рассказал Кравченко.

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По его словам, вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована. Кроме того, только в среду, 24 февраля, будет поставлен вопрос о том, чтобы повторно отправить инспекцию в Индию для повторной инспекции.

"Только после того, как украинские инспекторы вылетят в Индию, проведут повторную инспекцию, увидят, что нет замечаний – эта инспекция занимает 5 суток. После этого еще неделя уходит на подготовку отчета. После этого можно будет подтвердить сертификацию, что в последующем позволит зарегистрировать эту вакцину на территории Украины и потом применять", – рассказал чиновник.

Таким образом, получается, что вакцинация в обозначенных ранее сроках – конец февраля начало марта, может быть сорвана.

Напомним, что Владимир Зеленский ускорил процесс поставок вакцины в Украину.