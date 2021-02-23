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Вакцина от COVID-19 прилетела в Украину: эксклюзивное видео с аэропорта

23 февраля, 12:16

Сергей Мартынец

Сегодня в 11:20 в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Индии с первой партией вакцины против коронавируса AstraZeneca (CoviShield). Телеканал "Украина 24" показал первые кадры разгрузки препарата.

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Видео: "Украина 24"

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Источник: Сегодня

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