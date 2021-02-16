Версія українською
$ 27,97
33,93

Вакцина от COVID-19 точно будет безопасна? Степанов успокоил украинцев

16 февраля, 11:15

Сергей Мартынец

Глава Минздрава рассказал о трех важных стадиях испытания вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что те вакцины от COVID-19, которые поступят в Украину, точно будут безопасными. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Все вакцины, которые будут использоваться в Украине, будут безопасными, потому что они будут проходить регистрацию в Украине и исследоваться украинскими экспертами", – заверил он.

Степанов отметил, что существует ряд требований к вакцинам, которые производятся в мире:

Читайте также: Сколько украинцев готовы к вакцинации от коронавируса – опрос

"Украина точно будет использовать такие вакцины, как Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna. На рынок Украины допускаются вакцины, которые имеют промежуточные результаты третьей стадии клинических испытаний", – объяснил глава Минздрава.

Степанов рассказал о трех стадиях клинических испытаний:

Министр добавил, что украинские эксперты будут оцениваться все эти исследования, и только после их позитивной оценки вакцина может быть зарегистрирована в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Степанов рассказывал, можно ли будет снова заболеть после вакцинации.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
вакцинация вакцина Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Прорыв через блокпост ВСУ на Донбассе: детали инцидента
Кабмін змінив правила проходження військової служби
Хто отримає надбавку до пенсії вже у березні?