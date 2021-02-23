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Вакцина от COVID-19 уже в Украине. Кто первый ее получит

23 февраля, 11:21

Сергей Мартынец

Препараты прилетели из Индии и теперь будут развезены по регионам

Самолет с вакциной AstraZeneca уже прибыл в аэропорт "Борисполь". Из Индии привезли 500 тысяч доз препарата. Теперь ожидается начало вакцинации и в Минздраве напомнили, кого в первую очередь будут прививать.

Первый этап вакцинации в Украине:

Второй этап:

Третий этап:

Четвертый этап:

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Украинцы 18-55 лет, которые не входят в указанные группы, смогут вакцинироваться на пятом этапе.

Как записаться на вакцинацию

В Украине запустят функцию в приложении "Дія", через которое можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Каждый желающий с 1 марта также сможет записаться через контакт-центр Минздрава: тел. 0-800-602019.

Гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в прививочный пункт, выбрав самый удобный для себя адрес и конкретную дату.

Как сообщали новости "Сегодня", в первой партии вакцины из Индии будет 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина прилетела к нам из Индии.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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