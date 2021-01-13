Вакцина от коронавируса едет в Украину: названа дата регистрации CoronaVac

Компания-поставщик рассчитывает уже в начале февраля получить разрешение на регистрацию препарата Sinovac

Вакцина от коронавируса CoronaVac, которая была разработана китайской фармкомпанией Sinovac Biotech и заказана правительством Украины, будет зарегистрирована в нашей стране в начале следующего месяца.

Об этом, как сообщает "Сегодня", заявил на брифинге 13 января глава набсовета компании-поставщика "Лекхим" Валерий Печаев.

Он отметил, что к 25 января в Бразилии начинается вакцинация препаратом Sinovac. А до этого, вакцина, вероятнее всего 18-19 января, будет зарегистрирована в этой стране.

Как только это случится, "Лекхим" подаст материалы на регистрацию препарата в Государственный экспертный центр на регистрацию его в Украине.

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"Думаю, мы должны зарегистрировать вакцину в Украине до 1 февраля. Может быть 5-го, но в начале февраля она должна быть зарегистрирована", – отметил Печаев.

Напомним, что накануне бразильский биотехнологический центр Институт Бутантан, который проводил испытания CoronaVac, заявил вакцина продемонстрировала общую эффективность на уровне 50,38%.

А ранее CoronaVac одобрили для экстренного использования в Индонезии. В этой стране препарат показал эффективность в 65,3%. Даже это ниже заявленного в украинском Минздраве для вакцинации населения нашей страны – глава ведомства Максим Степанов озвучивал целевой показатель эффективности в 70%

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