Вакцинация от COVID-19 не должна быть опаснее болезни – врач

Риски вакцинации не должны превышать рисков течения заболевания. В случае, если будут мнения специалистов по поводу вакцинации – опасаться этого не нужно.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

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"Этот год показал, что это страшная проблема (коронавирус – Ред.), очень тяжелВакцинация от COVID-19 не должна быть опаснее болезни – врачая, особенно для определенных групп людей. Я думаю, что все вменяемые люди будут хотеть себя защитить от этого, но все будет зависеть от того, как это будет организовано", – заявила Голубовская.