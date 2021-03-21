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Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев получили прививку

21 марта, 09:28

Виталий Семченко

За прошедшие сутки вакцинировано 3968 человек

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 ​​3968 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании вакцинировано 108 310 человек. При этом за текущие сутки сделано на 7660 прививок меньше, чем за прошедшие.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 305 281 украинец.

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В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Также мы писали, что власти намерены провести массовое тестирование на коронавирус. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

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Минздрав вакцинация вакцина коронавирус

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