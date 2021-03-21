Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев получили прививку

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 3968 человек.
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала кампании вакцинировано 108 310 человек. При этом за текущие сутки сделано на 7660 прививок меньше, чем за прошедшие.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 305 281 украинец.
В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:
- Винницкая область – 40 прививок;
- Волынская область – 100 прививок;
- Днепропетровская область – 260 прививок;
- Донецкая область – 140 прививок;
- Житомирская область – 100 прививок;
- Закарпатская область – 90 прививок;
- Запорожская область – 60 прививок;
- Ивано-Франковская область – 228 прививок;
- Киевская область – 550 прививок;
- Кировоградская область – 50 прививок;
- Луганская область – 150 прививок;
- Львовская область – 150 прививок;
- г. Киев – 270 прививок;
- Николаевская область – 120 прививок;
- Одесская область – 30 прививок;
- Полтавская область – 180 прививок;
- Ровенская область – 160 прививок;
- Сумская область – 130 прививок;
- Тернопольская область – 120 прививок;
- Харьковская область – 210 прививок;
- Херсонская область – 250 прививок;
- Хмельницкая область – 160 прививок;
- Черновицкая область – 60 прививок;
- Черниговская область – 110 прививок;
- Черкасская область – 250 прививок.
Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.
Также мы писали, что власти намерены провести массовое тестирование на коронавирус. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.
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