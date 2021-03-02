Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев записались на прививку

Больше всего регистрируются через мобильное приложение "Дія"

В Украине по состоянию на 1 марта за неполный рабочий день в очередь на вакцинацию от коронавируса записались 44 тысячи человек.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, активнее всего записываются украинцы через мобильное приложение "Дія" – 38 531 человек. В то же время через портал записались 5 280 человек, а через контакт-центр – 671.

Всего, начиная с 26 февраля, в Украине вакцинировали 4905 человек. Больше всего в Донецкой области – 400.

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Также ранее Степанов вакцинировалсяиндийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева. Он призвал украинцев следовать его примеру.

Ранее мы писали, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.