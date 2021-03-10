Вакцинация препаратом Covishield: какие побочные реакции могут быть после прививки

Побочные реакции были более мягкими и проявлялись реже у пожилых людей, чем у молодых

В Украине продолжается массовая вакцинация произведенным в Индии препаратом Covishield/AstraZeneca. Сейчас к нему приковано большое внимание. Поэтому о том, какие могут быть побочные реакции после использования этой вакцины – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как выяснилось, к наиболее часто проявляющимся реакциям отнесены следующие:

чувствительность в месте инъекции (63,7%);

боль в месте инъекции (54,2%);

головная боль (52,6%);

усталость (53,1%);

боль в мышцах (44,0%);

слабость (44,2%);

повышенная температура (33,6%);

лихорадка ≥38 °C (7,9%);

озноб (31,9%);

боль в суставах (26,4%);

тошнота (21,9%).

Гораздо реже случаются другие побочные эффекты:

головокружение;

снижение аппетита;

боль в животе;

увеличены лимфатические узлы;

чрезмерное потоотделение, зуд или сыпь.

Побочные реакции, как правило, были более мягкими и проявлялись реже у пожилых людей (65 лет и старше), чем у молодых.

Что касается тяжелых побочных реакции, то они были в 0,4% среди тех, кто получил вакцину во время исследований.

В Великобритании вакцину AstraZeneca используют с 9 декабря 2020-го. Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров уже опубликовало первый доклад. За 2,5 месяца в Британии привили 600 тыс. человек именно вакциной AstraZeneca. Тяжелые аллергические реакции (анафилаксия) были у 150 человек. Это 0,025%.

В Британии не связывают смерти после прививания с самой вакциной. Всего с декабря было 244 сообщения о смерти тех, кто ранее получил вакцину AstraZeneca.

"Большинство из этих сообщений касались пожилых людей или людей с хронической болезнью. Использование AstraZeneca быстро возросло, как и сообщения о летальных случаях после вакцинации, однако это не означает связь между вакцинацией и летальными исходами. Изучение отдельных случаев и отчетности не свидетельствует о том, что вакцина сыграла роль в смерти", – отмечается в докладе Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров Великобритании.

В Агентстве добавляют, что на время составления доклада более 120 000 человек в Великобритании умерли в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус. Это почти в 1000 раз больше, чем случаев тяжелой реакции на вакцину.

Напомним, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко после вакцинации от COVID-19 препаратом Covishield рассказал, какой у него проявился побочный эффект.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Побочные реакции на вакцину – легкие, тяжелые, стоит ли их бояться – мнение инфекционистов".