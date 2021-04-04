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Вакцинация украинцев: в двух областях за сутки не сделали ни одной прививки

4 апреля, 09:24

Денис Беспалов

Всего с начала кампании одной дозой привито 290 564 человека

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 3919 человек. В Киевской и Херсонской областях за прошедшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании одной дозой привито 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека. Итого, всего сделано прививок – 290 566.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

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В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

Ранее Степанов заявил, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса.

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