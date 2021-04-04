Вакцинация украинцев: в двух областях за сутки не сделали ни одной прививки

Всего с начала кампании одной дозой привито 290 564 человека

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 3919 человек. В Киевской и Херсонской областях за прошедшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании одной дозой привито 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека. Итого, всего сделано прививок – 290 566.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

Читайте также: Вакцинам Sinovac Biotech можно доверять? В Минздраве ответили

Реклама

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

г. Киев – 720 прививок;

Винницкая область – 110 прививок;

Волынская область – 210 прививок;

Днепропетровская область – 290 прививок;

Донецкая область – 140 прививок;

Житомирская область – 80 прививок;

Закарпатская – 30 прививок;

Запорожская область – 40 прививок;

Ивано-Франковская область – 179 прививки;

Киевская область – 0 прививок;

Кировоградская область – 80 прививок;

Луганская область – 140 прививок;

Львовская область – 240 прививок;

Николаевская область – 130 прививок;

Одесская область – 160 прививок;

Полтавская область – 110 прививок;

Ровенская область – 50 прививок;

Сумская область – 40 прививок;

Тернопольская область – 130 прививок;

Харьковская область – 440 прививок;

Херсонская область – 0 прививок;

Хмельницкая область – 200 прививок;

Черкасская область – 160 прививок;

Черновицкая область – 180 прививок;

Черниговская область – 60 прививок.

Ранее Степанов заявил, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.