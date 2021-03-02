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Вакцинация от COVID-19 в Украине: сколько сделали прививок и где больше всего

2 марта, 09:27

Сергей Мартынец

Только за последние сутки более полутора тысячи украинцев получили вакцину

Пока в Минздраве только обещают по 5 миллионов прививок в месяц, за первые несколько дней вакцинировали почти пять тысяч украинцев, больше всего – в Донецкой области.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Коронавирус-инфо".

Так, за прошедшие сутки прививку получили 1764 человека:

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Всего, начиная с 26 февраля, в Украине вакцинировали 4905 человек. Больше всего в Донецкой области – 400.

А тем временем Степанов уже успел вакцинироватьсяиндийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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