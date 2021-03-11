Вакцинация в Украине: сколько украинцев получили прививку от COVID-19

Стало известно, где больше всего сделано прививок и какая область сильно отстает

Вакцинация в Украине пока идет медленными темпами, но с каждым днем количество прививок увеличивается. За прошлые сутки вакцинировали почти 6 тысяч человек. Об этом сообщает Коронавирус-инфо.

Так, за среду прививку от ковида получили 5898 украинцев. Стоит отметить, что существенно увеличилось количество по всем регионам: еще на днях это было в среднем 30-50, а сейчас от 100 до 500.

Пятерка лидеров:

Тернопольская область – 500;

Киевская – 470;

Днепропетровская – 469;

Винницкая – 420;

Полтавская – 380.

В Киеве сделали 100 прививок. А меньше всего на Закарпатье – 50.

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С начала эпидемии (с 24 февраля) вакцинировали уже 29 378 человек. Больше всего в Донецкой области – 3504 человек, а в аутсайдерах Закарпатье – 494 прививки.

Напомним, и министр здравоохранения, и президент Украины высказывали неудовлетворение темпами вакцинации. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что планируется увеличить темпы вакцинации до 50 тысяч уколов в сутки (сейчас это в среднем 3-5 тысяч).

Также мы разбирались, какие побочные реакции могут быть после прививки препаратом Covishield.

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