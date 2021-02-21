Вакцина AstraZeneca едет в Украину: Степанов показал видео

Степанов объяснил, почему вакцина прибудет в Украину только через несколько дней

Министр здравоохранения Максим Степанов показал, как Индия отправляет в Украину вакцину от COVID-19 AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз. Об этом он сообщил в Facebook.

Видео: Степанов/Facebook

Он лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. По его словам, в Украину едут 500 тыс. доз вакцины, а по прибытии будут распределены между регионами согласно плану.

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"Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", – написал Степанов.

Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

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