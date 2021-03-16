"Вам втюхивают неправду": о чем говорила Мендель в первом эфире своего проекта на ТВ

Пресс-секретарь президента отвечала на вопросы и давала советы по дезинформации

На телеканале "Дом" вечером в понедельник показали пилотный выпуск программы "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", в которой пресс-секретарь президента Украины рассказала о значительных преобразованиях проводящихся в стране, дала советы, как распознать дезинформацию, и ответила на несколько вопросов.

Мы собрали основные месседжи первого телеэфира Мендель в качестве ведущей.

Порошенко и вакцина

Начала Юлия Мендель, как ни странно, с бывшего президента Украины Петра Порошенко, припомнив его негативные высказывания о ввезенной в Украину Минздравом вакцине от коронавируса. Она отметила, что эту же вакцину закупают и передовые страны, а также не преминула заметить, что ею привился представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Дезинформация

Практически полвыпуска было посвящено этому "инструменту манипулирования мнением людей", для которого в Украине, по словам пресс-секретаря президента, используют "наболевшие темы языка, веры, политических предпочтений и соревнований в том, кто больше патриот, а кто меньше".

Юлия Мендель провела обширный ликбез, что такое дезинформация, дала несколько советов, как распознать фейки, призвав не доверять постам в соцсетях и сайтам-однодневкам, а также посоветовала проверять информацию с телеэкранов.

"Пытаясь задеть ваши чувства, играя на ваших страхах и болезненных темах, вам просто втюхивают неправду", – отметила пресс-секретарь.

Мендель напомнила, что в Украине по инициативе президента Владимира Зеленского создали Центр противодействия дезинформации, который заработает уже в этом месяце и рассказала о предложении ввести уроки медиаграмотности в школах.

Центры админуслуг и "точки притяжения" на Донбассе

Пресс-секретарь президента рассказала, как много времени украинское правительство посвящает разработке проектов инфраструктуры на Донбассе, назвав среди достижений мост в Станице Луганской и "комфортные КПВВ" с Центрами предоставления админуслуг на линии соприкосновения.

В 2021 году, по ее словам, начнут строить "точки притяжения" с образовательными классами, доступом к интернету, кинотеатрами и сельскими клубами.

Также Мендель упомянула о новых дорогах, построенных в рамках программы "Большая стройка".

Какие вопросы задавали Мендель

Вопросов было немного – пару касающихся дезинформации и еще два о проблемах на линии соприкосновения.

Так, в блоке о дезинформации у пресс-секретаря поинтересовались, будут ли наказывать и как "за вранье", а также как проверять правдива ли информация "не выходя из дома".

Также интересовались, как попасть в Центр предоставления админуслуг с оккупированной территории, если не пропускают и как получить пенсию за болеющих родителей.