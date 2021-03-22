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Ваши песенки спеты. В Украине завели дело на Лепса, Валерию и еще 21 артиста

22 марта, 18:04

Сергей Мартынец

Звездам российской эстрады светит до трех лет тюрьмы в Украине

Российские артисты обычно попадают под запрет въезда. А теперь прокуратура Крыма начала уголовное производство в отношении 23 деятелей культуры РФ за незаконные концерты на оккупированном украинском полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Крымская прокуратура в отношении этих артистов открыла дело по факту незаконного посещения полуострова. Отметим, что по украинскому законодательству, для въезда в Крым иностранцы должны получить разрешение у украинских компетентных органов. Но у этих артистов такого разрешения не было.

Также прокуроры отмечают, что российские артисты выступали на концерте по случаю открытия незаконно построенного Керченского моста.

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Противоправные действия указанных граждан РФ квалифицированы по ч.2 ст. 332-1 УК Украины (наказание – до 3 лет тюрьмы), досудебное расследование будет вести СБУ.

"Голос Крыма" узнали имена артистов-нарушителей:

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину Фадееву и Зюганову.

Новости на эту же тему:
Россия Крым прокуратура артисты уголовное производство

Источник: Сегодня

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