Ваши песенки спеты. В Украине завели дело на Лепса, Валерию и еще 21 артиста

Звездам российской эстрады светит до трех лет тюрьмы в Украине

Российские артисты обычно попадают под запрет въезда. А теперь прокуратура Крыма начала уголовное производство в отношении 23 деятелей культуры РФ за незаконные концерты на оккупированном украинском полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Крымская прокуратура в отношении этих артистов открыла дело по факту незаконного посещения полуострова. Отметим, что по украинскому законодательству, для въезда в Крым иностранцы должны получить разрешение у украинских компетентных органов. Но у этих артистов такого разрешения не было.

Также прокуроры отмечают, что российские артисты выступали на концерте по случаю открытия незаконно построенного Керченского моста.

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Противоправные действия указанных граждан РФ квалифицированы по ч.2 ст. 332-1 УК Украины (наказание – до 3 лет тюрьмы), досудебное расследование будет вести СБУ.

"Голос Крыма" узнали имена артистов-нарушителей:

Д.Харатьян;

Валерия;

М.Ким;

Александр Маршал;

Зара;

Дима Билан;

Д.Майданов;

А.Скляр;

О.Кормухина;

Л.Долина;

А.Свиридова;

Р.Пашков;

О.Газманов;

Жасмин;

Г.Лепс;

Ю.Караулова;

А.Буйнов;

Пелагея;

С.Пьеха;

О.Шаумаров;

Ю.Волкова;

Майданова;

Р.Тагиев.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину Фадееву и Зюганову.