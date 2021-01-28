Верил в пришельцев и пострадал за Кучму. 6 малоизвестных фактов о Каденюке

Сегодня, 28 января, исполняется 70 лет со дня рождения первого украинского космонавта Леонида Каденюка (1951-2018). Стартовав 19 ноября 1997 года в числе шести других астронавтов шаттла "Коламбия", Каденюк провел в космосе 15 дней и 16 часов. На орбите работал в качестве ученого-биолога.

О полете первого космонавта Украины, о его жизни и взглядах написаны тонны материалов: Каденюк много и охотно раздавал интервью и даже сам, без помощи "литературных негров", написал книгу "Миссия – космос". (В СССР подготовка космонавтов – а Каденюк был принят в отряд еще в 1976 году – включала в себя также и гуманитарные дисциплины.) Поэтому в память о первом космонавте независимой Украины сайт "Сегодня" собрал те факты его жизни и деятельности, которые менее всего известны читателям.

Не первый украинский космонавт

Не совсем правильно утверждать, что Каденюк был первым украинским космонавтом. Правильно – первым космонавтом независимой Украины. Известный популяризатор науки Михаил Рябов в своей статье насчитал еще два десятка космонавтов времен СССР, которые имели украинское происхождение. Правда, в космосе побывали только 18. Например, харьковчанин Леонид Бондаренко, зачисленный в 1960 году в первый отряд советских космонавтов, трагически погиб в марте 1963 года во время пожара в сурдобарокамере.

Украинцами были легендарные космонавты Георгий Береговой, Леонид Кизим и Павел Попович. Мало того: среди американских астронавтов трое были этническими украинками. В наших краях наиболее известна Хайдемари (Хайди) Стефанишин-Пайпер, дочь эмигрантов из Западной Украины, которая в 2007 году посетила родное село отца Новый Ярычев подо Львовом, где на тот момент жили 16 ее двоюродных братьев и сестер.

Отец Роберты Линн Бондар родился в Ивано-Франковске, а дед Джудит Резник — в Киеве. Увы, ее судьба была трагической: Джудит погибла при старте шаттла "Челленджер" в 1986 году вместе со всей командой.

В целом, отмечает Михаил Рябов, Украина занимает третье место по количеству космонавтов в мире. На первом месте США, на втором – Россия.

Космонавт – рок-звезда

После возвращения с орбиты Каденюк стал национальным героем. Показательно, что его лицо оказалось на первой обложке не только общественно-политических изданий – фотография Каденюка украсила один из выпусков молодежного музыкального журнала "Новый рок-н-ролл".

Позднее он стал одним из героев индийского комикса, посвященного другому члену экипажа "Коламбии", первому американскому женщине-астронавту индусского происхождения Калпане Чавла. Подобно Каденюку, Чавла стала национальным героем на родине. К сожалению, в феврале 2003 года она погибла в катастрофе в катастрофе шаттла вместе с шестью другими астронавтами. Калпане Чавла было всего 40.

Забрали квартиру и машину, дали 10 соток

Казалось бы, власти не должны были обделять благами первого космонавта Украины, но на деле оказалось не все так просто. Как рассказывал сам Каденюк в одном из интервью весной 2010 года, второй президент Украины Леонид Кучма, пролоббировавший участие Каденюка в полете "Коламбии", по возвращении с орбиты предоставил космонавту служебную машину. А Кабинет министров – двухкомнатную квартиру в Конче-Заспе, за аренду которой Каденюк платил на льготных основаниях.

"Но когда к власти пришли "помаранчевые", и машину, и квартиру у меня забрали. Причем за квартиру произвели перерасчет задним числом и мне пришлось платить, влезая в большие долги. Мне советовали . Но я не захотел в это ввязываться", – вспоминал первый космонавт.

По его словам, однажды его чуть было не оштрафовали в троллейбусе за безбилетный проезд (не успел закомпостировать талон), но другие пассажиры "отбили" Каденюка у контролеров.

Впрочем, в марте 2016 года Киевсовет предоставил Каденюку земельный участок общей площадью 0,1 га для строительства дома в пер. Залужном, 49-Б, в Голосеевском районе.

"Надеюсь, сегодня решением Киевсовета мы сможем выразить свою благодарность за его вклад от имени киевлян", – отметил тогдашний секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Космонавт в Верховной Раде

В 2002 году Каденюк победил на выборах в Раду по 205-му округу (Черновецкая область). В парламенте присоединился к провластной на тот момент фракции "За единую Украину", но за время каденции менял фракции и депутатские группы, в общей сложности, шесть раз.

Всего подал 25 депутатских запросов и принимал участие в написании двух десятков законопроектов, в том числе одного из первых законопроектов о государственном языке. Но в основном Каденюк занимался вопросами улучшения социального обеспечения военнослужащих и авиаторов. Кроме того, входил в состав парламентской следственной Комиссии по расследованию причин кризисного состояния в авиации в Украине.

В 2006 году снова баллотировался третьем номером в списке "Народного блока Литвина", но на этот раз его подвела не прошедшая в Раду политсила. Дальнейшие усилия вернуться в парламент также не имели успеха.

Приписал себе год, чтобы стать летчиком

Каденюк закончил школу в 16 лет, а в Черниговское высшее военное авиационное училище, куда он поступал, принимали с 17 лет.

"Стал уговаривать, как сейчас помню, майора Владимира Ильича Михеева, и он позвонил в ЗАГС, где выписываются метрики, и произнес фразу, которую я запомнил на всю жизнь. "Давайте, – говорит, – поможем парню. Может, когда-нибудь будем встречать его на космодроме с цветами". Так я стал на год старше", – признавался первый космонавт в одном из интервью.

Но обман раскрылся уже после отбора в отряд космонавтов.

"Меня вызвал к себе начальник Центра подготовки космонавтов, дважды Герой СССР Георгий Береговой: "Слушай, кадровики обнаружили у тебя в документах, что твой брат родился 28 января 1951 года, а ты 28 января 1950-го. Как можно объяснить такое совпадение?" А мы с братом – двойняшки, родились с разницей в 15 минут, и не пытаясь оправдываться, что, мол, родители так рассчитали, я сказал правду. В ответ Георгий Тимофеевич сказал, что его фронтовые друзья, чтобы попасть в авиацию, приписывали себе и по 5 лет. Пожал мне руку, и на этом вопрос был закрыт", – вспоминал Каденюк.

Еретик с ученой степенью

Кандидат технических наук и автор пяти научных работ, Каденюк в то же время отличался довольно смелыми взглядами. Временами он позволял себе высказывать мнения, мягко говоря, не особенно принятые в научном сообществе. Так, в свое время большой резонанс вызвало его сомнение в том, что американская лунная миссия "Апполон-11" действительно имела место в реальности.

"Если вспомнить, что это был 1969 год, возникают большие сомнения, ведь в то время технические возможности не позволяли совершить такой полет. Это была чрезвычайно сложная задача. Если они ее выполнили – они молодцы", – заявил Каденюк в 2010 году.

Но уже шесть лет спустя в интервью порталу Naked Science космонавт утверждал, что американцы все-таки побывали на Луне. Кстати говоря, в том же интервью Каденюк признался в том, что верит в существование внеземных цивилизаций.

"Но до тех пор, пока мы не наладим с ними контакт, это останется лишь предположением", – уточнил космонавт.

Также он утверждал, что человек попал на землю из космоса или, как минимум, с космосом связано развитие человеческой расы.

Напомним, что 31 января 2018 года первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался на 68-м году жизни во время ежедневной пробежки в парке.