"Весна зайдет в Украину мокрым снегом и дождем": синоптик описала первый день марта

Уже днем в понедельник будет сухо

В Украине весна начнется с мокрого снега и дождя, правда, преимущественно ночью. Осадки в ночь на 1 марта ожидаются на Западе, Севере, в Винницкой, Черкасской и Луганской областях, в Киеве также – мокрый снег.

Такой прогноз дает на первый весенний день в Украине синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Впрочем, уже днем ​​в понедельник, 1 марта, "зона осадков сдвинется" и в большинстве областей будет сухая погода.

"Температура воздуха будет топтаться среди небольших "плюсов", далее на неделе повысится", – пишет синоптик.

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Что касается столицы, то после ночного мокрого снега в Киеве 1 марта будет без существенных осадков, температура воздуха – около 3 градусов тепла. В среду-четверг, обещает синоптик, потеплеет до 5-11 градусов.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Украине в ночь на 1 марта погоду будет определять влажный атлантический воздух, однако днем из-за повышенного давления влажность уменьшится и будет сухо.

Синоптики также прогнозируют, что нынешний март будет холоднее прошлогоднего, но серьезных морозов не предвидится.