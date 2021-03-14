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Будет ветрено и влажно: синоптик дала прогноз погоды на 15 марта

14 марта, 16:41

Виктория Барановская

Диденко прогнозирует сильный ветер

В понедельник, 15 марта, в западных, северных областях, а также в Винницкой области прогнозируют сильный дождь, а на западе страны может выпасть еще и мокрый снег. Однако в других регионах будет сухо и без осадков.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

В восточных областях и в Приазовье – сильный ветер. А вот тепло и безветренно будет в южной части, в центре и на востоке. Там прогнозируют днем +7+13 градусов. В северных областях ожидается +4 +8 градусов. А в западных – +2 +5 градусов. Однако на Закарпатье потеплеет до +6 +8 градусов.

В Киеве в этот день будет облачно и влажно. Диденко прогнозирует небольшой дождь и температуру воздуха около +5 градусов.

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Во вторник, 16 марта, в Киеве существенно потеплеет – до +9, +10 градусов, но в среду снова похолодает.

Между тем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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