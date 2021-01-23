Вирус не исчез: Шмыгаль напомнил о карантинных запретах

В Украине будут действовать ограничения декабря 2020 года

С понедельника, 25 января, в Украине заканчивается локдаун. Страна возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера в Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19, в первую очередь снизилось количество занятых койко-мест до 30%.

"При этом Правительство за последнее время значительно увеличило койко-места с кислородом: с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд. грн. Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа", – говорится в сообщении.

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/ Фото: Telegram

Ранее мы сообщали, что в Украине посчитают количество повторных случаев заражения коронавируса, так как их становится больше.

Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине. Специалисты рассчитывают на вакцинацию.